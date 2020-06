Grave infortunio sul lavoro all'Ast, ferito un operaio

Soccorso dai colleghi di lavoro, ora è ricoverato all'ospedale Santa Maria

Ha riportato la frattura dell'omero e del bacino l'operaio ternano di 40 anni che, gioved' 25 giugno, è rimasto ferito mentre stava lavorando nel reparto Lac dell'Ast. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo sarebbe stato colpito da un contenitore di scarti metallici mentre veniva collocato a terra con un carroponte. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi di lavoro che hanno dato l'allarme al 118. E' stato quindi ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente sul lavoro, accaduto in mattinata alle acciaierie di viale Brin, è ancora in corso di accertamento. Del caso è stata informata anche l'Usl.