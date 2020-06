Trovato tartufo nero da record: ecco lo scorzone da oltre un chilo

25 giugno 2020 a

a

a

Un tartufo nero, meglio conosciuto come scorzone, da oltre un chilo, per l'esattezza un chilo e 20 grammi, è stato ritrovato da un cavatore dell'azienda folignate Tartuber nella zona tra Spoleto e Campello sul Clitunno. A effettuare la scoperta, oltre all'abile cavatore, è stata la cagnolina Genny: il bracco pointerdal che con il suo olfatto straordinario ha saputo scovare il pregiato tubero. Si tratta del tartufo più pesante trovato in Umbria in questo 2020, almeno per quanto riguarda il cosiddetto "tartufo nero estivo", detto appunto lo scorzone. La Tartuber è un'azienda di Alberto Fortunati, titolare con la moglie Angelica Cavadenti.