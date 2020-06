Metrobus a Perugia, protocollo con Cassa depositi e prestiti per il finanziamento

24 giugno 2020 a

Metrobus, arrivano i soldi per il progetto. Poi per la realizzazione. Soldi in prestito.

La giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa che sarà firmato nei prossimi giorni con Cassa

depositi e prestiti spa per la realizzazione di infrastrutture di mobilità. L’atto prevede, in particolare, l’avvio

di un percorso di collaborazione istituzionale tra i due enti relativo all’iter amministrativo, tecnico ed

economico-finanziario, nonché per le varie fasi di sviluppo e attuazione del progetto di Bus Rapid Transit,

linea Castel del Piano-Fontivegge, come previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile approvato lo

scorso anno. Il protocollo, della durata di 24 mesi alla sottoscrizione, stabilisce anche che Cdp valuterà

eventuali richieste di finanziamento da parte del Comune finalizzate alla realizzazione del progetto e alla

sua progettazione, individuandone le migliori condizioni.

Il Comune potrà avvalersi della collaborazione di Cdp sia per quanto riguarda il progetto relativo alla linea

Brt, nonché per altri interventi previsti nel Pums. Il costo del metrobus è stimato in 70 milioni di euro, per

un’estensione di 12,5 chilometri. Alimentazione elettrica. Il capolinea è previsto a Castel del Piano ma

alcune corse arriveranno fino a Capanne. Da lì si arriva in via Penna, in piena zona industriale di Sant'Andrea

delle Fratte. Si prosegue in viale San Sisto, fino alla biblioteca, con svolta all’ospedale. In questo tratto è in

progetto una zona a traffico limitato, con accesso consentito a bus e mezzi di soccorso, ma subordinata al

completamento della viabilità realizzata dietro il nosocomio. Da via Trancanelli si giunge a Ponte della

Pietra per risalire lungo via Settevalli fino a Fontivegge, in via Sicilia, dove viene creato un altro fronte

stazione, dal recupero di 20 metri di binari non utilizzati. Si punta anche a realizzare un sottopasso. Il

metrobus si immette nelle normali strade: dove non c’è spazio per una corsia aggiuntiva, il metrobus si

entra nel traffico attraverso semafori intelligenti a garantire la priorità del transito. Ad ogni fermata

saranno installate biglietterie automatiche.

Il funzionamento non è previsto a orario ma “a presenza”: potrà circolare fino a un convoglio ogni sette

minuti.