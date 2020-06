Vativision, piattaforma per 1,3 miliardi di fedeli

Il servizio streaming presentato durante un incontro nella Santa Sede

"Sono davvero onorato, un’emozione che non dimenticherò mai”. Così l'imprenditore orvietano Luca Tomassini in occasione dell'incontro in Vaticano con Papa Francesco. Al pontefice, il presidente di VatiVision ha avuto modo di mostrare, insieme agli amministratori Elisabetta Sola e Nicola Salvi, le funzionalità e le prospettive future del servizio streaming on demand di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano disponibile dall'8 giugno. Nell’accogliere la delegazione, il Santo Padre ha espresso gratitudine per la passione ecclesiale e la capacità di lavorare in squadra. In particolare, ha ricordato come nell’esortazione post sinodale ai giovani Christus vivit scriveva che “l’ambiente digitale caratterizza il mondo contemporaneo”. Nei prossimi mesi, intanto, VatiVision verrà esteso anche ad altri Paesi puntando a un bacino potenziale di 1,3 miliardi di fedeli nel mondo. Tomassini al termine dell’incontro ha consegnato a Papa alcuni dispositivi PJ20 Tracer la tecnologia indossabile Vetrya per il distanziamento Covid 19.