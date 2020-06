Umbria, dilaga il fenomeno Airbnb: più alto della media italiana

25 giugno 2020 a

a

a

In Umbria la diffusione di Airbnb negli ultimi tre anni è stata di otto punti percentuali sopra quella italiana. Se infatti, la media del belpaese è stata di 86,6 per cento, nel cuore verde si è arrivati a 92,2. Il dato emerge dal report annuale di Bankitalia da cui emerge che “a partire dal 2018 i flussi turistici in Umbria sono tornati a crescere, superando i livelli raggiunti prima del terremoto del 2016”. Alla fine del 2019 l’Umbria, con quasi 9.000 annunci, aveva un’offerta di posti letto tramite Airbnb pari a circa un terzo del totale delle strutture ricettive tradizionali; in Italia l’ incidenza era di poco più di un quinto. Anche rapportando il numero di annunci a quello degli abitanti la diffusione di Airbnb risulta elevata: si contano infatti 10,1 alloggi offerti sulla piattaforma ogni mille abitanti, a fronte di una media nazionale di 7,2 . La presenza maggiore in rapporto ai residenti si registra nei comprensori del Trasimeno, dell’orvietano e del tuderte. In questi ultimi due l’incidenza degli alloggi Airbnb sul totale regionale dei posti letto risulta molto superiore a quella rilevata per le strutture ricettive tradizionali, al contrario di quanto si osserva in Valnerina, nel folignate e nell’eugubino. Gli alloggi umbri offerti su Airbnb si caratterizzano per l’elevata dimensione media: 3,4 posti letto (3,0 nel Paese). Con la legge regionale n. 8 del 10 luglio 2017 è stato introdotto l’obbligo di notifica al Comune di insediamento delle locazioni turistiche presso strutture abitative stipulate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa. A due anni e mezzo di distanza risultavano censiti in Umbria 1.244 alloggi destinati a locazioni turistiche che nel 2019 hanno registrato oltre 262.000 presenze (il 4,3 per cento del totale regionale); quasi il 60 per cento di queste era di provenienza estera.