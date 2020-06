Umbria, nuovo positivo al Covid: è una badante tornata dall'estero

25 giugno 2020 a

Un nuovo positivo al Coronavirus dopo quattro giorni di contagi zero. Si tratta di una donna di origine moldava che lavora come badante a Città di Castello. La donna, rientrata in Italia per lavoro, ha segnalato il suo arrivo ed è stata quindi sottoposta a test da cui è emersa la sua positività. La donna è stata quindi trasferita in isolamento a Villa Muzi, la struttura che era stata individuata dalla sanità regionale insieme a un hotel nel ternano proprio per mettere in quarantena positivi che non avrebbero avuto altri posti in cui andare. Il numero di positivi in Umbria resta comunque molto basso: sono appena 16, mentre i guariti sono sono 1.344, tre in più del giorno precedente. Sempre ieri è stato registrato un altro decesso, che porta le vittime Covid a 79. Si tratta di un 78enne di Arrone che era stato ricoverato in rianimazione a Terni ad aprile e poi era stato trasferito a Pantalla. Poi l'11 giugno, già negativo a due tamponi, era rientrato all'ospedale di Terni per essere sottoposto a ulteriori trattamenti chirurgici. Ieri il sindaco di Arrone ha criticato il fatto che sia indicato come Covid quando aveva già i tamponi negativi. Ma le indicazioni sono ministeriali: coloro che sono stati malati Covid e che poi muoiono in un arco temporale non troppo lontano dal momento del contagio, viene classificato come Covid, anche in presenza di tampone negativo.