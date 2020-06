Umbria, riprogrammate 42mila prestazioni sospese per il Covid

Francesca Marruco 25 giugno 2020 a

“Ho appena effettuato una visita che mi era stata sospesa a metà marzo”, racconta una donna uscendo dal poliambulatorio di piazzale Europa “mi hanno ricontattata nelle ultime 48 ore ed eccomi qua”. Sono circa 42 mila le prestazioni mediche sospese nel periodo Covid che la sanità umbra ha riprogrammato e sta effettuando. Ne restano 69 mila. E saranno collocate a seconda della priorità tra luglio e novembre, come stabilito dalle linee guida regionali alla base della Fase 3. Un numero non certo esiguo che, unito alle richieste che stanno arrivando in questi giorni ai Cup, tornati accessibili da lunedì, sta facendo valutare alla direzione regionale della sanità di fare un “monitoraggio stretto” per capire se può servire un “intervento straordinario”. “Ma prima - spiega il direttore regionale, Claudio Dario - dobbiamo capire la domanda che adesso sta emergendo”. Se si reputasse necessario un intervento ulteriore si tratterebbe di investimenti economici per rinforzare il personale. In modo da potenziare le prestazioni che vengono già distribuite nell’arco di 12 ore giornaliere a fronte di appuntamenti che, pre Covid erano contenuti in un arco temporale più stretto. Adesso infatti, a causa delle regole di sicurezza, la frequenza delle prestazioni non può che essere rallentata. Ieri mattina, la fila di persone di chi doveva fare un esame a piazzale Europa, marciava spedito, previa misurazione della temperatura. Più lenta invece quella degli utenti che avevano necessità di entrare al Cup per prendere un appuntamento. “Ci sono i terminali bloccati quindi bisogna attendere”annuncia un’infermiera. A smistare gli arrivi c’è un gentilissimo volontario di Auser che per stemperare un po’ la tensione di chi è in attesa paventa l’arrivo di un buffet. Poi i computer ripartono. Esce una donna e racconta: “Io devo fare una spirometria e ho avuto il mio appuntamento per il 20 di luglio. Non male, e lo dico con cognizione di causa, ho lavorato nella sanità”. Ma non tutto è rose e fiori. Per tac e risonanze magnetiche si parla di tempi lunghissimi e liste bloccate. “Stiamo cercando di garantire al massimo le priorità vere, quelle cliniche - dice ancora il direttore Dario - sia nel recupero che nei nuovi casi. E’ indubbiamente un momento difficile e i problemi che c’erano prima di tempi d’attesa evidentemente non possono essersi risolti nel frattempo, ma stiamo facendo il possibile”. E in quest’ottica Umbria Salute ha potenziato il numero di operatori ogni giorno in servizio al Cup, sia negli uffici, che al numero verde (che ieri risultava pressoché inaccessibile).