Perugia, il 19enne confessa gli stupri e chiede scusa alle vittime

Alla fine ha ammesso tutto. E ha pure chiesto “scusa”. Parole che, ovviamente, poco serviranno alle sue quattro vittime di violenza sessuale. Tutte ragazzine minorenni adesso, o nei mesi scorsi, si sono trovate a dover superare un dolore tanto lacerante. Fernando Joel Polzoni, il 19enne di origine ecuadoriana, arrestato lunedì della scorsa settimana, è stato interrogato ieri mattina dal procuratore, Giuseppe Petrazzini, dopo che lui stesso aveva chiesto di parlare con il magistrato. Non solo ha chiesto scusa, ma ha anche specificato che alla sua prima vittima, una 17enne abusata nella notte di Capodanno tra il 2018 e il 2019 aveva già chiesto scusa. “L’ho cercata per scusarmi ma lei non mi ha risposto e allora ho chiuso i rapporti, poi adesso mi ha denunciato”. Il ragazzo in sede di interrogatorio di garanzia con il gip, Angela Avila, si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi, dopo qualche giorno in isolamento in una cella del carcere di Capanne, deve aver capito che forse confessare e assumersi le sue responsabilità era l’unica strada. Tanto più di fronte ai racconti di ragazze minorenni abusate che sembrano uno la fotocopia dell’altro. L’ultimo, in ordine cronologico, che poi è quello che ha fatto rimettere in fila anche gli altri, è quello avvenuto il 10 giugno scorso in centro storico: ha conosciuto una 15enne in un bar, l’ha invitata a fumare una sigaretta, l’ha portata nel vicolo delle Streghe e ha abusato di lei. Poi, la stessa sera, ha cercato di mettere le mani addosso e di baciare la migliore amica della giovane. L’altro caso, per cui la Procura indagava da mesi, era accaduto a gennaio: una 13enne amica di amici invitata a fare un giro e portata in una scalinata del centro commerciale Quasar dove ha abusato di lei. La stessa ragazzina nell’estate del 2018 era stata oggetto di molestie da parte di Polzoni alla sagra di Sant’Egidio. L’ultimo stupro emerso riguarda una 17enne abusata, come l’ultima vittima, in un vicolo del centro storico: in quel caso era accaduto tutto la notte di San Silvestro. Fernando Polzoni, ha ricostruito gli episodi, da una parte cercando di giustificarsi dicendo che le ragazze non erano delle sconosciute e che, in un certo senso, erano consenzienti. Ma fino ad un certo punto. Polzoni ha infatti ammesso di aver ignorato i “no” delle sue vittime. Visti i loro racconti, non ha più negato e anzi, ha ammesso tutto. Il ragazzo, assistito dagli avvocati Daniela Paccoi e Guido Rondoni, ha inoltre chiarito il rapporto con la mamma e la sorellina. Nessuna violenza nei loro confronti, ha detto al magistrato, che nella richiesta di misura cautelare aveva citato le sit della ragazza da cui viveva temporaneamente Polzoni e la stessa aveva parlato di abusi nei loro confronti.