Fiocco rosa in Comune, il sindaco diventa papà

Fiocco rosa a palazzo Spada. Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, è diventato papà per la seconda volta. Mercoledì 24 giugno la moglie Valeria he dato alla luce una bellissima bambina a cui è stato dato il nome di Romana e che andrà a fare compagnia al fratellino Vittorio. “Un’emozione straordinaria”, ha commentato il sindaco che è stato sempre vicino alla moglie e alla nuova arrivata. E che ha voluto ringraziare medici, infermieri e ostetriche per la professionalità e l’umanità dimostrate anche in questa occasione. Proprio il 24 giugno di due anni fa Leonardo Latini aveva superato al ballottaggio lo sfidante Thomas De Luca diventando così il primo sindaco leghista della città dell'acciaio.