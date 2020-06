Muore a 40 anni, ecco chi era Elisa. E' finita in un canalone sulle Dolomiti

24 giugno 2020 a

Era nata a Umbertide, in provincia di Perugia, Elisa Montanucci, la donna morta sulle Dolomiti, in Valle Aurina. E' caduta in un canalone durante un'escursione con la famiglia verso il lago Griebach ed è stata ritrovata senza vita dopo ore. Elisa dopo i brillanti studi universitari a Perugia, undici anni fa si era trasferita in Veneto, a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.

Umbertide, mamma di due figli muore durante un'escursione

Insieme al marito Fabio Boscolo, 42 anni, titolare di un negozio di caccia e pesca nella vicina Preganziol, aveva costruito la sua splendida famiglia, composta anche dai figli di otto e dieci anni. Elisa lavorava in una filiale trevigiana della Banca Popolare di Verona.

Oltre alla famiglia lascia nel dolore anche tanti amici, ovviamente anche ad Umbertide. Per lei e per i suoi parenti ha avuto parole di profondo cordoglio il sindaco Luca Carizia.