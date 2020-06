Umbria, ad Assisi interdittiva antimafia per agenzia di affari

L'amministrazione comunale ha emesso due ordinanze

L’amministrazione comunale di Assisi ha emesso due ordinanze nei confronti del titolare di un’agenzia di affari con sede a Rivotorto disponendo la cessazione e il divieto di prosecuzione dell’attività. I provvedimenti si sono resi necessari perché a seguito dei controlli imposti dalla normativa antimafia il titolare dell’azienda non è risultato in possesso dei requisiti previsti dalle leggi così il prefetto di Perugia ha immediatamente emesso l’interdittiva, comunicando il provvedimento all’amministrazione comunale per i passi conseguenti e necessari. Da qui le due ordinanze che hanno immediatamente impedito al titolare dell’azienda di proseguire nell’attività commerciale di compravendita con procura di veicoli usati e intermediari del commercio di autovetture e autoveicoli leggeri.