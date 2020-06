Muore in ospedale: era ricoverato da due mesi per Covid

Da Pantalla era stato trasferito al Santa Maria: complicanze letali

A Terni mercoledì 24 giugno un uomo di 78 anni di Arrone è morto all'ospedale Santa Maria dove era stato ricoverato la prima volta lo scorso 23 aprile con positività al Covid 19. Una volta dimesso dal reparto di rianimazione, il paziente era stato trasferito al Covid hospital di Pantalla e l'11 giugno, già negativo a due tamponi consecutivi, era rientrato all'ospedale Santa Maria di Terni per essere sottoposto a ulteriori trattamenti di tipo chirurgico. Complicanze che alla fine si sono rivelate fatali per l'anziano nonostante le cure a cui è stato sottoposto. Il caso è stato classificato dalla Regione dell'Umbria come decesso Covid.