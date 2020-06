Fiorello, paura per l'incendio della casa a Roma: fiamme in camera da letto

24 giugno 2020 a

a

a

Momenti di paura per Fiorello per l'incendio della sua abitazione. Ieri pomeriggio, martedì 23 giugno, le fiamme sono divampate nella sua casa in zona Camilluccia a Roma. Secondo quanto si apprende, l'incendio ha interessato la camera da letto, L'«Agenzia Nova» parla di un corto circuito come causa più probabile delle fiamme. Nell'attico, al quinto piano dell'appartamento c'erano, oltre al presentatore, anche i familiari ed erano in corso dei lavori.

Il fuoco ha avvolto una tenda sul soppalco ed è rimasto contenuto in quell'ambiente fino a quando non è stato domato dai vigili del fuoco. Danni, quindi, limitati. L'incendio ha provocato il malore ad uno degli operai che è stato soccorso dal personale di una ambulanza 118.