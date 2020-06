Laura Chiatti, l'annuncio a sorpresa che esalta i fan. Ma resta un mistero

24 giugno 2020 a

Laura Chiatti, attrice di Castiglione del Lago che vive in Umbria, è una delle protagoniste di Instagram. Dal suo account social annuncia tutto ai suoi fan con i quali condivide momenti di vita professionale e anche privata.

Si apprende. da una sua fotografia pubblicata sul social, che è ritornata sul set. "Profumo di set" scrive Laura nella didascalia di accompagnamento alla foto. Un post che ha fatto il giro del web e che però non rivela a cosa la Chiatti stia lavorando. E in questo senso c'è molta curiosità, attesa, per conoscere i suoi programmi professionali. Intanto godiamoci l'immagine, i commenti e poi attendiamo notizie insieme ai suoi follower.