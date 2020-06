Umbria, mamma di due figli muore durante un'escursione. Era di Umbertide

Abitava con la famiglia in provincia di Treviso

24 giugno 2020 a

a

a

Tragedia sulle Dolomiti, a San Pietro in Valle Aurina dove ha perso la vita una mamma di 40 anni di Umbertide, Elisa Montanucci che abitava con la famiglia, marito e due figli, a Casale sul Sile in provincia di Treviso. La donna era diretta al lago di Griebach, insieme alla famiglia, per una camminata. Gli altri tre l'hanno interrotta, mentre la donna ha proseguito da sola. Improvvisamente è caduta in un canalone dove è stata trovata ore dopo dai soccorritori allertati dal marito che non riusciva a raggiungere la moglie al telefonino. La notizia si è diffusa subito in Altotevere, la stessa amministrazione comunale del sindaco Carizia ha emesso una nota per esprime "tutta vicinanza alla famiglia Montanucci di Umbertide per il gravissimo lutto che l'ha colpita con la perdita dell'amatissima Elisa: una mamma sottratta dal destino all'amore dei suoi figli, del marito, dei genitori e dei fratelli. Il pensiero corre prima di tutto ai suoi figli di 8 e 10 anni. Ai genitori Paolo e Francesca, ai fratelli Piero e Maria le più sentite condoglianze".