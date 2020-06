Stasera in tv 24 giugno, film La tempesta perfetta su Rete 4 con George Clooney. Il cast e la trama

24 giugno 2020 a

La tempesta perfetta. E' il titolo del film in programma stasera in tv 24 giugno a partire dalle ore 21.27 su Rete 4. Si tratta di una pellicola drammatica dell'anno duemila. realizzata negli Stati Uniti. Il regista è Wolfgang Petersen, ottimo il cast: George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Karen Allen. La trama: il capitano dell'Andrea Gail parte con la sua barca per una battuta di pesca pericolosa. L'impresa riesce, ma sulla via del ritorno la barca rimane coinvolta in un uragano di enormi proporzioni. E' la storia dell'amicizia virile e molto diretta tra rudi uomini del mondo del mare.