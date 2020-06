Foligno, aria irrespirabile per il fumo dell'incendio alla cartiera di Trevi

Vigili del fuoco al lavoro quasi da 24 ore per domare le fiamme

Sotto una coltre di fumo che rende irrespirabile l'aria: così, mercoledì 24 giugno, si è svegliata la città di Foligno e buona parte della valle che la circonda. La causa è l'incendio che da ieri pomeriggio tiene impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco alla cartiera di Trevi dove le fiamme hanno distrutto novemila quintali di carta destinata al macero. Danno rilevante, anche se al momento non ancora quantificato. Poche ore dopo che era divampato l'incendio, una scia di colore viola aveva invaso il fiume Clitunno, pare a causa di un fusto di colorante che si è fuso per il calore. Fatto sta che Arpa, carabinieri del Noe e Asl stanno monitorando la situazione per verificare conseguenze ambientali.