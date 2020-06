Perugia: scoperta discarica abusiva, denunciato proprietario del terreno

24 giugno 2020 a

Il titolare della società proprietaria di zona in cui auto da rottamare è registrato in una discrepanza abusiva è stato denunciato dagli agenti del comando provinciale di Perugia della guardia di finanza . Il terreno è stato scoperto dal nucleo mobile della compagnia di Perugia durante l'uso di controllo del territorio: all'interno dell'area sono stati trovati autoveicoli in evidente stato di abbandono con tanto di batteria esausta, pneumatici logori, parti meccaniche smontate e altri rifiuti speciali posti a diretto contatto con il suolo e senza copertura, pericolosi per l'ambiente a causa del rilascio di sostanze inquinanti.

Una volta individuato il proprietario della società a cui è inteso l'appezzamento, i finanzieri in collaborazione con l'Arpa hanno approfondito gli esami accertando che la discarica rischia di indagare il falde acquifere sottostanti e il vicinato alveo del Tevere. L'area è stata sottoposta a un sequestro e il titolare, denunciato, rischia fino a 3 anni di arresto e 52 mila euro di ammenda.