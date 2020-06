Umbria, a Castelluccio di Norcia torna l'incredibile spettacolo della fioritura

Dal Pian Grande arriva anche un omaggio a medici e infermieri per l'impegno profuso nell'emergenza coronavirus

La fioritura 2020 sarà spettacolare. La pioggia delle scorse settimane ha determinato un leggero ritardo ma anche effetti dirompenti sulle specie floreali che tingono l’altopiano di Castelluccio, a pochi chilometri da Norcia. “Il quadro cambia di giorno in giorno: in questo momento domina il giallo della senape selvatica, per il fine settimana avremmo papaveri e margherite, quindi tanto rosso e bianco. Poi arriverà anche il blu del fiordaliso e il bianco candido dei narcisi a fare da contrasto con il viola delicato del fiorellino della lenticchia. A fine mese sarà un’esplosione di colori”, evidenzia Gianni Coccia, presidente della cooperativa dei coltivatori della lenticchia e portavoce degli agricoltori di Castelluccio. Quelli che, la scorsa primavera, nonostante il Covid, sono riusciti a seminare la lenticchia Igp su circa 500 ettari di terreno. E proprio dal Pian Grande arriva anche un omaggio a medici e infermieri per l'impegno profuso nell'emergenza coronavirus. "Abbiamo voluto realizzare con la lenticchia e altri legumi di questa terra un paesaggio che rappresenta Castelluccio e una dottoressa - evidenzia Coccia - Il quadro lo abbiamo posizionato in mezzo alla fioritura, ricavando così anche un'area dove i turisti possono farsi le foto senza calpestare i terreni che, ricordiamo, sono tutti seminati".