Il fidanzato gli taglia la gola: è salva. Aveva vissuto in Umbria, raccolta fondi degli amici

23 giugno 2020 a

a

a

La storia è quella di un amore falso, ingannevole, trasformatosi in un inferno. Quasi mortale. Una ragazza brasiliana è stata picchiata e quasi sgozzata con una bottiglia rotta. L'aguzzino, il fidanzato, gli aveva detto che l'avrebbe portata in chiesa. Invece si è trovata a un passo dalla morte. Il fatto risale a qualche giorno fa, è accaduto in Sicilia tra Marsala e Palermo, e riguarda una ragazza di 26 anni - come abbiamo detto brasiliana - ma che negli anni scorsi ha vissuto a lungo in Umbria tra Spoleto e Perugia dove aveva conosciuto il ragazzo, siciliano, con il quale c'erano propositi di matrimonio. La storia la racconta UmbriaOn che ha intercettato anche gli amici della ragazza che ora si trova, fuori pericolo, nell'ospedale di Palermo. Proprio gli amici della ventiseienne brasiliana - il suo nome è Carolin - si sono organizzati per una raccolta fondi con lo scopo di raccogliere dei soldi che le possono essere utili per mettersi in contatto più frequentemente con la famiglia - impossibilitata a raggiungerla - o addirittura permettere alla mamma di venire in Italia e accudirla. Inoltre i suoi amici - quelli della movida - vorrebbero riportarla a Perugia, per starle vicino. Le cause dell'aggressione sono per ora ignote: decisivo un tassista che ha allertato i carabinieri arrivati in tempo prima che le ferite (volto tumefatto e collo lacerato) potessero diventare mortali.