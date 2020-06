Umbria, incendio alla cartiera di Trevi: 25mila litri d'acqua per spegnere le fiamme

23 giugno 2020 a

Un improvviso incendio è divampato nella cartiera di Trevi, oggi 23 giugno. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con tre squadre e sette mezzi da Foligno, Spoleto e Perugia per domare le fiamme che si sono sviluppate all'ora di pranzo. Ci sono voluti oltre 25mila litri d'acqua per fermare il fuoco. Ad andare in fumo è la carta da macero che si trova sulla superficie destinata allo stoccaggio, in uno dei piazzali antistanti la struttura. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono andate avanti per tutto il pomeriggio del 23 giugno. Sono ancora in corso, invece, le indagini per accertare le cause del rogo che sembra non aver interessato parti strutturali dell'azienda.