Umbria, traffico caos sul raccordo Perugia-Bettolle per l'ennesimo incidente

Gli operai Anas al lavoro anche di notte per velocizzare i tempi dell'intervento

23 giugno 2020 a

Traffico caos sul raccordo Perugia-Bettolle tra continue code e rallentamenti per colpa dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Lunedì, intorno alle 15, l’ennesimo intoppo a causa di un mini-tamponamento all’altezza della galleria Piscille, direzione Perugia. Un incidentino di scarso rilievo, per il quale erano stati comunque chiamati anche i vigili del fuoco, che però ha avuto ripercussioni sul transito bloccato per decine di automobilisti rimasti in coda sotto il tunnel. Quello di ieri è un caso emblematico. Il cantiere è quello compreso tra Prepo e Ponte San Giovanni. Gli operai Anas lavorano anche di notte per accorciare il più possibile i tempi dell’intervento e ridurre così i disagi. Ma i lavori sono complessi e il termine è previsto per fine luglio.