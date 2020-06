Umbria, a Forca Canapine impianti dimenticati

Da otto anni la struttura è stata abbandonata a se stessa

Doveva diventare un polo turistico aperto tutto l'anno e invece si è trasformato in un luogo di totale abbandono. Eppure per gli impianti di Forca Canapine erano stati annunciati cannoni per la neve artificiale, impianti di risalita a basso impatto ambientale, un nuovo campo scuola. C'era stata persino una doppia inaugurazione. Nel corso della prima, otto anni fa, si era parlato di un progetto da sei milioni di euro che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'Umbria. Un anno dopo, nel 2013, la Provincia tornava a presentare quello che, a suo dire, sarebbe diventato il gioiello dell'Umbria. A ritrovarsi davanti a un luogo totalmente degradato è stata Margherita Giardinieri, perugina doc, durante un'escursione con il marito.