Umbria, rifiuti abbandonati sul monte a Nocera Umbra: multa e obbligo di pulire

Determinante la collaborazione dei cittadini

Abbandona scarti di materiale edile a monte Alago a Nocera Umbra: un gesto che è costato una multa di 600 euro e l’obbligo di ripulire la zona al trasgressore, individuato dalla polizia municipale nocerina. È stata la segnalazione di alcuni cittadini ai vigili urbani ad far scattare l’indagine, alcune settimane fa, conclusasi con l’individuazione del responsabile. “È una questione di decoro del territorio e di rispetto nei confronti di tutti i cittadini che seguono le regole per lo smaltimento dei rifiuti – ha detto in merito il sindaco, Giovanni Bontempi – ringrazio i cittadini che con senso civico e spirito di collaborazione consentono di poter individuare questi gravi fenomeni di malcostume".