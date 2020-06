Cassa integrazione in deroga Covid, l'Umbria ha terminato i soldi delle prime nove settimane: mille lavoratori senza copertura

22 giugno 2020 a

I 42 milioni di euro stanziati dal governo per le prime nove settimane di cassa integrazione in deroga (causa Covid) dell'Umbria sono terminati. Oltre 500 domande ancora in fase di elaborazione, per un totale di circa mille lavoratori, sono al momento senza copertura. Il periodo di cig in deroga che passa per le Regioni (col decreto rilancio se ne occuperà esclusivamente l'Inps) pur avendo esaurito la durata temporale lo sorso sabato prevede la possibilità di presentare domanda fino a fine agosto. Questo perché c'è la possibilità si usufruire anche solo in parte del periodo previsto. La Regione ha messo nero su bianco l'evidenza dell'esaurimento dello stanziamento governativo. E ha chiesto ulteriori fondi, anche con la possibilità di sbloccare gli oltre 20 milioni di residui derivanti da precedenti fondi cigd non utilizzati prima dell'emergenza Covid.