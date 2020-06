Presunto stupratore di minorenni, salgono a quattro le violenze sessuali contestate

22 giugno 2020 a

Salgono a quattro le contestazioni di violenza sessuale su altrettante minorenni a carico del 19enne arrestato per il presunto stupro avvenuto in centro storico a Perugia il 10 giugno scorso. Nel decreto che fissa il secondo interrogatorio - richiesto dall'indagato - a mercoledì 24 giugno vengono indicati altri due episodi di violenza ai danni di una undicenne e di una quattordicenne. Si vanno a sommare alla denuncia di stupro della quindicenne, avvenuto appunto in centro a Perugia, in via delle Streghe, con allarme dato dalla vittima in via Bontempi, e alla violenza del 12 gennaio nel parcheggio di un centro commerciali al confine tra Perugia e Corciano.