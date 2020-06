Made in Sud, il programma di Stefano De Martino non va in onda martedì 23 giugno 2020: quando torna

22 giugno 2020 a

Made in Sud non va in onda martedì 23 giugno 2020 . Cambio di programmazione per questa settimana del programma di Stefano De Martino .

Made in Sud era tornato in onda la settimana scorsa con la prima puntata dell'edizione 2020 condotta da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Per vederlo bisognerà aspettare altri due giorni.