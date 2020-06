“Una visione per la ricostruzione”. E' ora di ripartire

INFORMAZIONE COMMERCIALE

22 giugno 2020 a

a

a

L’emergenza sanitaria ed economica dovuta al coronavirus mette il paese di fronte a nuove sfide e nuove opportunità.

E’ tempo di pianificare una strategia per ricostruire in Italia un percorso di crescita, un cambio di passo verso un paese capace di attrarre lavoro e creare migliori condizioni per favorire la crescita e lo sviluppo.

L’Istituto italiano della saldatura (IIS) è nato come ente morale nel 1948, con l’obiettivo di diffondere il sapere nella saldatura dei metalli, opera in Umbria attraverso uno dei suoi centri di Eccellenza, AIRONE PG con sede in Perugia via dell’Acciaio n° 7 zona ind.le Ponte Felcino, telefono 075 6910521 ed attraverso questo ed anche direttamente supporta ed assiste con efficacia le PMI del comparto metalmeccanico nella regione per l’organizzazione e la docenza dei corsi di formazione e per le attività di Certificazione del personale e delle aziende.

Una caratteristica che da sempre distingue le attività svolte da Airone P.G. è lo stretto legame con il mondo industriale che consente il trasferimento e la divulgazione dell’esperienza e delle buone prassi provenienti dalla pratica applicativa. I docenti e gli istruttori di Airone P.G. sono tecnici, docenti ed istruttori qualificati dall’Istituto Italiano della Saldatura con una profonda esperienza diretta maturata “sul campo”: un valore aggiunto a disposizione durante lo svolgimento dei corsi. Le attività di formazione sono svolte sulla base di numerose autorizzazioni e riconoscimenti, e seguendo linee guida Europee ed Internazionali tra cui quello di Authorized Training Body (ATB) EWF (European Welding Federation) ed IIW (International Institute of Welding).

Airone PG offre, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, in aggiunta ai percorsi formativi tradizionali, la possibilità di partecipare a corsi erogati on-line a distanza, in modalità “remote training” (“remote learning”).

Oggi, con questa nuova modalità di erogazione, è possibile aumentare la fruibilità dei servizi formativi e sfruttare il vantaggio di ricevere la competenza direttamente sul proprio PC, tablet o smartphone, assistendo a lezioni “live” ed interagendo con il docente in una “virtual classroom”, che permette di mantenere l’elevato standard qualitativo della docenza, che per noi rappresenta un valore imprescindibile.

Airone PG è inoltre Agenzia Formativa accreditata con la Regione Umbria ed offre corsi gratuiti per saldatori nell’ambito del Progetto Garanzia Giovani ed Adulti in Umbria. La Regione Umbria sostiene finanziariamente la Garanzia Giovani ed Adulti grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e della IOG (Iniziativa in favore dell’occupazione giovanile).

Inoltre Airone PG collabora con tutte le principali Organizzazioni dei datori di lavoro e del personale quindi le Aziende hanno la possibilità di finanziare la formazione dei propri dipendenti, grazie ai fondi interprofessionali.

Le attività di formazione sono rivolte sia a chi si affaccia al mondo del lavoro sia a coloro che affrontano un percorso di specializzazione. I programmi didattici sono calibrati in funzione del profilo degli allievi e degli obiettivi.

La formazione professionale erogata da Airone PG soddisfa i fabbisogni formativi espressi dalle aziende e dal sistema economico-produttivo, perché promuove una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile.