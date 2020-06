Ricciardi lancia l'allarme: "Dobbiamo essere preparati, queste pandemie saranno sempre più frequenti"

22 giugno 2020 a

"Queste pandemie saranno sempre più frequenti". A lanciare l'allarme è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali, durante il webinar "L'evoluzione delle competenze manageriali e professionali per il Servizio sanitario nazionale post Covid", promosso dall'Alta Scuola in Economia e Management dei Sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems) di Roma. "In Italia possono essere stati fatti degli errori nella gestione della pandemia, soprattutto di comunicazione - ha affermato -, ma si tratta di errori evitabili e dobbiamo tenerne conto per la prossima pandemia. Perché questi fenomeni saranno sempre più frequenti, e la formazione sarà cruciale per la preparazione". Nei 2000 anni precedenti le pandemie si sono contate sulle dita di una mano. Dal XX secolo ci sono già state 6 pandemie - sottolinea Ricciardi - e la rapidità degli spostamenti, la promiscuità delle nostre vite renderanno questi fenomeni costanti. O noi ci attrezziamo per prevenirle o ci troveremo a fare i conti sempre più spesso con questi fenomeno", avverte l’esperto.