Pensioni mese di luglio, ecco il calendario dei pagamenti previsto da Poste italiane

Poste italiane ha ufficializzato il calendario per il pagamento delle pensioni del mese di luglio. Gli importi verranno accreditati a partire da mercoledì 24 giugno per i titolari di libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Chi invece ritirerà la pensione in contanti all’Ufficio postale dovrà presentarsi agli sportelli secondo questo calendario, strutturato in base alla lettera iniziale del proprio cognome.

dalla A alla B mercoledì 24 giugno;

dalla C alla D giovedì 25 giugno;

dalla E alla K venerdì 26 giugno;

dalla L alla O sabato mattina 27 giugno;

dalla P alla R lunedì 29 giugno;

dalla S alla Z martedì 30 giugno.

Per i pensionati di età da superiore a 75 anni che riscuotono i trattamenti previdenziali in contanti presso gli Uffici postali e non hanno già delegato altre persone al ritiro della pensione è sempre valida la possibilità di ricevere gratuitamente le somme in denaro a casa delegando al ritiro i Carabinieri.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.