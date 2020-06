Scontro tra due auto. Una donna resta ferita

Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

I vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di domenica 21 giugno in località. Montenero di Amelia per un incidente stradale tra due autovetture. Si tratta di una Fiat 500 e e di una Peugeot 308. A seguito del violento impatto una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Santa Maria di Terni. Le sue condizioni non risultano gravi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire l'esecuzione dei rilievi. Illeso il conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente stradale.