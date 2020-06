Perugia, bolide in sosta selvaggia in corso Vannucci

22 giugno 2020 a

Bolide parcheggiato in corso Vannucci, proprio davanti ai pilomat ieri pomeriggio attorno alle 18.30. Come dimostra la foto, il Lamborghini Urus nero, ha attirato non poche curiosità da parte dei presenti che non hanno potuto fare a meno di criticare il parcheggio selvaggio, in pieno centro storico. Quello della sosta senza regole è un tema che nell’acropoli tiene banco da anni. Con residenti e commercianti tendenzialmente su posizioni opposte, gli uni a favore della limitazione dell’accesso al centro, gli altri per un prolugamento dell’orario, per avere più clienti. Alcuni residenti di Perugia hanno creato un gruppo Facebook, chiamato proprio “Perugia Sosta Selvaggia” in cui vengono quotidianamente segnalati i posteggi senza regole.