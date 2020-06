Morto di Covid mito del calcio iracheno

21 giugno 2020 a

Il mito del calcio iracheno Ahmad Radhi è morto in un ospedale di Baghdad a causa delle complicazioni dovute al coronavirus. L’ex attaccante aveva 56 anni. In carriera ha segnato 62 gol in 121 presenze per la nazionale irachena tra il 1982 e il 1997. Radhi, diventato un eroe nazionale dopo aver segnato il primo e unico gol dell’Iraq in un Mondiale nella partita persa per 2-1 contro il Belgio a Messico 1986, ha avuto una carriera di successo nel suo paese, vincendo trofei con diverse squadre. È stato votato giocatore asiatico dell’anno nel 1988. In Iraq finora sono stati confermati oltre 29.000 casi di Covid-19.