Umbria, caso Dentix: lo sfogo dei clienti per le cure interrotte ma già pagate con le finanziarie

Folignate si è già rivolto a un avvocato, pensionato ternano ha chiesto l'aiuto dell'Audicons

22 giugno 2020 a

a

a

“I miei genitori rischiano di perdere più di ottomila euro e io mi ritrovo senza un incisivo e con le cure interrotte a metà”. A parlare è un folignate di 33 anni che ora si è rivolto a un legale, l’avvocato Alessio Fiacco, per tentare di uscire dall’impasse. “L’estate scorsa mi si è spezzato un incisivo per cui sono dovuto ricorrere urgentemente al dentista - racconta il giovane - Il lavoro da fare è risultato complesso: tre estrazioni, una devitalizzazione, la cura di alcune carie, la ricostruzione dell’incisivo e l’inserimento di quattro impianti dentali fissi oltre alla pulizia dei denti. Il conto finale era di diecimila euro ma Dentix mi ha proposto uno sconto consistente e siamo arrivati a 8.400 euro. Allora non lavoravo per cui i miei genitori hanno acceso due finanziamenti, con due finanziarie diverse. Sinora abbiamo già pagato 2.700 euro ma io ho fatto ben poco di quanto avrei dovuto. E nel frattempo mi ritrovo senza l’incisivo: il perno che mi era stato messo in via provvisoria non ha retto ed essendo molto visibile, perchè proprio davanti, questo rappresenta un grande disagio. Ormai mi rifiuto anche di andare a cena fuori. I miei, però, continuano a pagare”. La formula Dentix prevede, infatti, il versamento in anticipo e quindi l’attivazione di finanziamenti che sono stati regolarmente versati anche durante i mesi di chiusura dei centri che non hanno più riaperto dopo il lockdown. Ne sa qualcosa, a Terni, un pensionato di 70 anni che si è rivolto all’Audicons per chiedere aiuto. “Dovevo rifare la protesi, loro mi hanno assicurato un buono sconto e così mi hanno convinto - racconta l’uomo - Ho acceso un finanziamento da 4.500 euro per quattro anni, per cui mi ritrovo a pagare cento euro al mese. Ma il lavoro procedeva molto lentamente e questa cosa non mi ha mai convinto più di tanto. Avremmo dovuto fare tutto in sei-sette sedute, invece mi sono state messe soltanto due capsule provvisorie ed è passato quasi un anno. L’ultima volta sono stato il 13 gennaio, poi il dottore che doveva venire da Roma ha rinviato il successivo appuntamento. Da settimane provo a chiamare ma risponde soltanto una segreteria telefonica”. Francesco Ferroni che segue in Umbria il caso Dentix per l’Audicons, l’associazione in difesa dei consumatori, spiega che si sta valutando situazione per situazione al fine di procedere nel modo più corretto”. Il consiglio è quello di inviare alla società una raccomandata oppure una pec di diffida ad adempiere, intimando l’adempimento del contratto o la restituzione di quanto pagato entro e non oltre quindici giorni ed avvertendo che in difetto il contratto sarà da intendersi risolto ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile. Il gruppo conta 60 studi dentistici in tutta Italia con oltre 400 lavoratori e fa capo alla Dentix Spagna che ha fatto richiesta in tribunale di istanza pre-fallimentare. Gli studi umbri, come quelli del resto del Paese, hanno chiuso per l’emergenza Covid e non più riaperto rendendo impossibile ogni contatto se non quello legato a un messaggio che compare online, andando a cliccare sulla pagina Dentix Italia, in cui si parla di temporanea interruzione: “Comunicheremo al più presto istruzioni operative”.