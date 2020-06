Parlamentari a confronto con i sindacati sulla vertenza Ast

21 giugno 2020 a

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici di Terni, dopo l’annuncio della vendita di Ast da parte di ThyssenKrupp e la proclamazione dello stato di agitazione, in riferimento al depotenziamento del sito siderurgico, hanno programmato nella giornata di lunedì 22 giugno, alle ore 10 presso la sede della Cgil di Terni un incontro con i parlamentari italiani eletti in umbria. Alle ore 11 sarà presente presso la stessa sede l’europarlamentare Antonio Tajani (Forza Italia)i. Alle ore 15 è prevista una videocall con i parlamentari europei eletti nel seggio dell'Italia centrale. Sempre a Terni, alle ore 12, in Provincia, l'onorevole Tajani illustrerà il piano nazionale di Forza Italia per l'acciaio.