Umbria, aborto farmacologico, Epicoco: "Va fatto in ospedale"

Giorgio Epicoco (ginecologo, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia – Azienda Ospedaliera di Perugia) 21 giugno 2020

Non sarei voluto mai entrare in questa querelle su RU 486, per il ruolo istituzionale che ricopro, perché sono riconosciuto come cattolico osservante, perché il rischio rimane sempre quello di essere marchiati come “schierati a prescindere”. Tuttavia sento di dover esprimere delle precisazioni, e lo devo fare perché ritengo di essere in una posizione tale da poter essere equilibrato. Infatti ho contribuito in modo più o meno diretto alla nascita di diverse migliaia di bambini, ho dato aiuto e supporto a qualche mamma che aveva qualche dubbio sulla propria gravidanza ma ho anche eseguito anche diverse centinaia di aborti e ho dato il mio voto favorevole alla Legge 194. Ogni mattina prego per i bambini che non ho fatto nascere e mi preoccupo, contemporaneamente, che il servizio IVG sia garantito (avevamo già approntato il protocollo per l’aborto farmacologico nel 2018, secondo le richieste della Giunta Regionale dell’epoca, ma le note vicende hanno bloccato l’iter). Se durante e dopo una procedura IVG ci sono dei problemi i miei collaboratori sanno che possono contare su di me perché so bene quali siano i miei doveri religiosi, morali e professionali. Ciò detto e premesso entrerei nel merito. Sono convinto che, tra i vari compromessi possibili, la Legge 194 sia la migliore possibile sull’argomento (se qualcuno l’avesse dimenticato porta la firma di Leone e Andreotti), mi sarebbe piaciuto e ancora lo spero che, oltre a garantire l’aborto sicuro avesse garantito anche il diritto a non abortire, ma questo è un altro discorso. Il Mifepristone, meglio conosciuto come RU 486 (RU è la sigla della Roussel Uclaf, la casa farmaceutica che lo ha sintetizzato per la prima volta)viene commercializzato in Europa dalla Exelgyn, casa farmaceutica francese che non mi risulta che sia una ONLUS e credo che nei suoi scopi societari, legittimamente, abbia anche quello di far guadagnare qualcosa ai suoi azionisti. Rimango stupito di come si abbia assoluta certezza che i vaccini vengano propagandati solo per far guadagnare soldi alle multinazionali del farmaco, Mifegyne viene venduto a circa 90 Euro , il costo iniziale attuale credo che sia di pochi euro. Si afferma che l’Italia è ferma al medioevo se confrontata ad altri paesi europei, può darsi ma il punto che non si precisa è che l’Italia ha riconosciuto la registrazione del Mifepristone per obbligo comunitario ma per temi sensibili, quale quello dell’aborto, rimane prevalente la legislazione della nazione e ogni nazione ha una legge diversa, ciò che rende impossibile o, almeno inopportuno il paragone. Ad esempio quanti sanno che in Germania l’aborto, in realtà, è illegale ma tollerato in determinate circostanze, e che, sempre in Germania, se non si dimostra di avere un reddito basso, l’aborto deve essere pagato? E’ ovvio che nei paesi dove si prevede il pagamento dell’intervento, per intero o parziale, venga preferita la procedura farmacologica in quanto meno costosa. Quanti sanno che nella maggior parte delle altre legislazioni non esiste la cosiddetta pausa di riflessione, che in Italia è prevista in 7 giorni? E’ ovvio che con una procedura più breve si possa optare per il metodo farmacologico perché si può fare immediatamente. Quanti sanno che i paesi nei quali si è avuta la sperimentazione di base del Mifepristone sono paesi a basso reddito e con strutture sanitarie difficilmente raggiungibili perché molto distanti e nei quali la procedura farmacologica è, forse, l’unica percorribile, oltre ai “praticoni”? Il problema è che la sperimentazione ha mostrato pochi eventi avversi, ma non si può nemmeno escludere che le pazienti non siano tornate a raccontarli. Si afferma che la RU 486 abbia addirittura minori rischi rispetto all’aborto chirurgico. Mi fermo a citare dei dati statistici che, ancora oggi, non sono stati confutati (e sono, peraltro riportati nelle avvertenze) e cioè che la mortalità associata ad aborto chirurgico è di 1/1000000, quella associata ad aborto farmacologico è di 1/100000. Posso citare il dato riportato dal Ministero della Salute e cioè che con RU 486 il rischio di emorragia grave tanto da necessitare emotrasfusioni è di 2 casi ogni 1000 procedure. Il dato, mi viene spesso detto, è minimo, certo, fortunatamente non è frequente ma, per far comprendere le dimensioni, dirò che la mortalità materna da parto in Italia è di 12/100000, ed è ritenuta alta, se rapportiamo quel dato a questo dovremmo dire che il rischio di emorragia grave da RU 486 è di 200 casi ogni 100000 procedure. Allora si contesta che questo rischio emorragico è presente anche con la procedura chirurgica, vero ma con la procedura chirurgica la donna è ancora in ospedale e può essere immediatamente trattata e, semmai, salvata.

Si afferma che bisogna lasciar decidere alla donna come abortire, su questo sono d’accordo almeno parzialmente, perché alla base della decisione c’è l’informazione e se l’informazione è data in modo completo e neutro allora il consenso è veramente valido. Adesso la mia domanda è: chi è capace di dare un’informazione chiara, completa e neutra se pensa che uno o l’altro sistema sia migliore? Devo ricordare che proprio per evitare l’interferenza dello sperimentatore gli studi che garantiscono il miglior risultato sono effettuati in doppio cieco, ovvero che né il paziente né lo sperimentatore sanno cosa stanno prescrivendo e assumendo? Sarebbe sufficiente andare sul web per trovare su siti pro-choice, testimonianze di donne che sono entusiaste della RU 486 e su siti pro-life per trovare solo donne che ricordano con lacerazione il momento in cui hanno visto per terra il sacchetto con dentro l’embrioncino. Altro argomento a favore dell’aborto farmacologico è la discrezione e la possibilità di vivere un evento come questo nella tranquillità del proprio domicilio. A parte che anche in regime di Day Hospital è necessario tornare in ospedale almeno 3 volte ma poi non so se il proprio domicilio sia un ambiente tranquillo quando si hanno dolori molto forti in almeno il 30% dei casi, accompagnati da vomito e malessere generale. Nella mia esperienza le donne che venivano e vengono per un’IVG rimangono poco tempo in un ambiente, certamente asettico, ma tranquillo e riservato, transitano pochi minuti in sala operatoria e soggiornano per due ore nello stesso ambiente precedente. Comunque la legge 194 all’articolo 8 prevede che tutto debba avvenire in ambiente ospedaliero e lo stesso ha confermato il Ministero della Salute su parere del Consiglio Superiore di Sanità, proprio in ossequio all’articolo 8. Dunque non c’entra proprio nulla che a distanza di dieci anni siano cambiate le conoscenze e le procedure, sono certamente cambiate ma non è cambiata la legge.

In fondo a tutto ciò mi si chiede se io sia favorevole o contrario alla RU 486.

Io sono obiettore di coscienza, lo sono anche verso la Legge 40, ma come non impedisco e non mi rifiuto di assistere chi ricorre alla PMA, così non giudico e non condanno chi vuole ricorrere all’aborto, come lo faccia non è decisivo perché per me sarebbe importante che non lo facesse e per questo mi impegno per quel che posso. Non credo che l’uso della RU 486 provochi una banalizzazione dell’aborto perché abbiamo già banalizzato la vita, credo però che non sia giusto da parte medica affermare che l’aborto farmacologico sia meno rischioso e più dignitoso dell’aborto chirurgico perché questo lo saprà, a sue spese, solo la donna che vi farà ricorso. Credo che non sia giusto lasciare una donna sola ad elaborare il suo lutto o la sua lotta con due o tre pillole in attesa che i dolori comincino e che si verifichi la sperata emorragia. E poi ci sono anche quelle donne che, dopo aver preso il primo farmaco ci ripensano, ma non possono più tornare indietro. Dunque sarebbe opportuno finire di avere posizioni preconcette, abbiamo una Legge, applichiamola nel migliore dei modi, garantiamo l’aborto a chi non trova una strada diversa, offriamo una strada alternativa per non abortire. La legge recita che tutto deve avvenire all’interno dell’ospedale, se questo non va più bene, dobbiamo cambiare la legge o almeno l’articolo 8 della legge. Si badi bene che quell’articolo 8 venne declinato in quel modo perché si doveva a tutti i costi impedire che l’aborto tornasse ad essere un problema del singolo e potesse nuovamente sconfinare in un mercato privato ma che rimanesse sempre nell’attenzione del pubblico per salvaguardare l’interesse del singolo individuo.