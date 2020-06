Umbria, scoperti a Todi cinque minorenni nascosti in un camion

Lungo la E45 sono intervenuti i carabinieri

Un camion è stato fermato dai carabinieri di Todi lungo la E45 all’altezza di Pantalla. All’interno del container del mezzo pesante che trasportava vetro sono stati trovati cinque minorenni di origine afghana, in evidente difficoltà fisica. Per questo sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. A dare l’allarme è stato lo stesso camionista che, fermo a una stazione di servizio, aveva sentito degli strani rumori. A quel punto insieme a un collega hanno fatto la macabra scoperta. I minorenni hanno poi raccontato di essere saliti sul mezzo, diretto in Campania, al confine tra la Serbia e la Slovenia dopo aver pagato 2.500 euro a testa. Immediato anche l’intervento del Comune che li ha accolti in una struttura dove passeranno la quarantena.