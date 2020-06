Coronavirus, è un medico di Orvieto il 78esimo umbro deceduto catalogato Covid. Era negativo da 10 giorni

20 giugno 2020 a

E' un medico di Orvieto di 68 anni il 78esimo morto umbro catalogato Covid. E' quanto risulta dal bollettino della Regione, La conferma arriva dall'ospedale di Terni, dove si è verificato il decesso. L'uomo, stando a quanto fa sapere il Santa Maria, era negativo ormai da dieci giorni, pur restano ricoverato per via del fisico debilitato dal virus. Venerdì 19 giugno il decesso, registrato solo sabato nel novero dei Covid nonostante non avesse più l'evidenza della malattia. Lo stesso era accaduto nei giorni scorsi per il 77esimo deceduto, un ultraottantenne di Guardea negativo ai due tamponi al momento della morte. Intanto è stato certificato dall'Iss l'rt (indice di contagio) umbro pari a zero. Nonostante vi siano stati giorni in cui si sono registrati positivi. Per il comitato scientifico regionale, pur nella buona notizia, continua a sottolineare come il metodo di calcolo sia "errato".