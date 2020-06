Narni, imprenditore minacciato con colpi di fucile nella sua villa

L'aggressore è riuscito a dileguarsi, ma i carabinieri sono sulle sue tracce

I carabinieri di Narni sono sulle tracce dell'uomo che, in piena notte, ha esploso alcuni colpi di fucile a scopo intimidatorio nei confronti di un imprenditore ternano residente nel Narnese. Il malintenzionato è entrato nel giardino della villa è ha sparato in aria più volte terrorizzando l'imprenditore che però non è rimasto ferito. L'uomo ha quindi dato l'allarme al 112. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza dell'imprenditore, ma l'aggressore al momento è riuscito a dileguarsi. Ancora tutti da decifrare i motivi del gesto intimidatorio. Pare che i colpi siano stati esplosi da un fucile da caccia. Le indagini al momento sono in corso.