Terni, due escursionisti si perdono alla cascata delle Marmore. Ritrovati dal Soccorso alpino

Sono stati trovati grazie agli operatori del Sasu grazie al sistema sms locator

20 giugno 2020 a

a

a

Due giovani escursionisti di Roma, un 24enne (F.S. le sue iniziali) e una 21enne (R.S.), sono stati soccorsi nel parco della cascata delle Marmore, a Terni, dopo essere finiti in una zona particolarmente impervia. A lanciare l'allarme sono stati i due ragazzi e il 112 ha attivato il Soccorso alpino dell'Umbria. Decisiva la procedura di geolocalizzazione partita dalla centrale operativa nazionale del Soccorso alpino che ha inviato ai due dispersi un sms con un link in grado di comunicare l'esatta posizione ai soccorritori. Sistema, denominato sms locator, rivelatosi decisivo vista la fitta vegetazione presente in zona e le difficoltà logistiche. Una volta localizzati e raggiunti dalle squadre del Sasu di Terni, i due giovani escursionisti, entrambi in buone condizioni, sono stati accompagnati fino a valle con un mezzo di soccorso. L'intervento si è concluso in meno di un'ora.