Perugia, muore motociclista in un incidente stradale alle porte della città

Tragedia stradale nella tarda mattinata di sabato 20 giugno alle porte di Perugia , dove un motociclista è morto in un incidente . A costargli la vita è stato verificato dalla sua moto con un'auto lungo la strada che dalla frazione di Lacugnana porta al quartiere di San Sisto . Sul posto sono intervenuti personale del 118 arrivato dal vicino ospedale Santa Maria della Misericordia, vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale di Perugia. La violenza dello scontro è stata raccontata dal motociclista è morto sul colpo . A nulla, purtroppo, è valso il controllo dei soccorritori, ai quali non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.