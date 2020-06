Da X Factor al primo inedito: lorenzo Rinaldi festeggia i 20 anni con un live in streaming

Il giovane ternano finalista dell'edizione 2019 del talent di Sky lunedì 22 giugno si esibisce dal vivo in diretta streaming con i Mog4no

20 giugno 2020 a

a

a

X Factor 2019 lo ha visto arrivare fino alle finali, scelto dal giudice Malika Ayane che ha sempre creduto in lui e lo ha sostenuto fino alla fine.

Lorenzo Rinaldi, il giovane ternano protagonista dell’ultima edizione del talent di Sky, domenica 21 giugno 2020 compie 20 anni e il giorno dopo, ovvero lunedì 22 giugno, li festeggerà con una diretta streaming che sarà visibile su Youtube e Facebook, con alcune “pillole” rilanciate anche sul profilo Instagram dello stesso Rinaldi.

“Il 21 giugno, giorno del mio compleanno, coincide con l’iniziativa della ‘Giornata senza musica’, in cui tutti gli addetti ai lavori dello spettacolo si fermano per evidenziare i problemi del settore dopo il Covid – spiega Lorenzo – così abbiamo posticipato questa diretta a lunedì 22 giugno, alle 21,30. Grazie alla musica, e allo spettacolo in genere, vivono non solo gli artisti, ma tanti addetti ai lavori, come coloro che si occupano dei palchi, delle scenografie o ancora dell’audio o delle luci. Questo evento nasce così proprio grazie alla disponibilità proprio di un service che lavora in questo settore così duramente colpito dal blocco di concerti e spettacoli, ovvero la Stas di Terni, dai cui studi andrà in onda la diretta”.

Dal punto di vista artistico, Lorenzo proporrà cover degli artisti che più ama ma anche il suo primo inedito, in anteprima assoluta. E non sarà solo.

“Sul palco insieme a me ci sarà la band dei Mog4no – spiega ancora - tre ragazzi ternani con cui già ci siamo esibiti il giorno di San Valentino nella nostra città, in piazza della Repubblica”.

La diretta sarà visibile sui canali Youtube e sulle pagine Facebook Stas srl, Lorenzo Rinaldi Official e dei Mog4no. Nel corso della serata Rinaldi racconterà la sua esperienza ad X Factor e sono previste varie sorprese, tra cui anche la “prima” assoluta di un suo primo brano inedito, scritto da lui, di prossima pubblicazione.