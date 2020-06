Umbria, ad Assisi centro storico chiuso al traffico per mettere i tavoli all'aperto

La misura estesa anche ad alcune frazioni

20 giugno 2020 a

a

a

Inizia ad Assisi sabato 20 giugno la sperimentazione che consente a molti gestori di ristoranti, bar e locali del centro storico di usufruire di spazi all’aperto antistanti ai loro locali. Corso Mazzini sarà chiuso al traffico dalle ore 20 (anche ai residenti) alle 24 per dare la possibilità ai ristoranti di apporre e servire i tavoli all’aperto. Corso Mazzini diventerà quindi una “isola pedonale” temporanea limitatamente alle 4 ore serali del sabato, mentre la Ztl rimarrà aperta: si potrà quindi avere libero accesso al centro storico a qualsiasi ora con la possibilità di parcheggiare. A Santa Maria degli Angeli, su richiesta degli esercizi commerciali, si chiude il traffico tutte le sere dal lunedì al sabato dalle 19.40 alle una, domenica e festivi dalle 8 di mattina alle una, per consentire l’apposizione dei tavoli all’esterno da parte di bar e ristoranti in via Becchetti - a partire dal pilomat verso la piazza - e via de Gasperi.