Totti e Ilary festeggiano 15 anni di matrimonio con dediche speciali sui social

"Due bambini che cresceranno insieme! La prima foto e poi...15 anni di noi". Questa la frase su Instagram che Ilary Blasi ha postato insieme a una foto amarcord di un bacio con l'ex capitano della Roma per la ricorrenza dei 15 anni di matrimonio. Non è mancata tuttavia neanche la dedica social del Pupone. Francesco Totti infatti ha scelto la canzone di Antonello Venditti "Sei Unica", che richiama alla celebre t-shirt indossata da Francesco durante il derby dopo un gol. Quindi sulle note di "Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che dell'errore, abbiamo fatto l'amore..." sono scorse le immagini selezionate dall'ex bandiera giallorossa per celebrare appunto l'amore della sua vita. Il sentimento è culminato con la nascita di tre figli, Francesco e Ilary sembrano essere innamorati come il primo giorno.