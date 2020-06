Perugia, strage del Broletto medico di Zampi condannato a un anno

Francesca Marruco 20 giugno 2020 a

Condannato a un anno di reclusione al termine dell’appello-bis il medico di famiglia, Patrizio Sabatini, che era finito alla sbarra per aver rilasciato un certificato ad Andrea Zampi, l’imprenditore che nel 2013 uccise a colpi di pistola le due dipendenti Daniela Crispolti e Margherita Peccati. L’uomo, assistito dall’avvocato Franco Libori, era stato assolto in primo grado dal gup di Perugia, Luca Semeraro. Successivamente era stato condannato in appello a un anno di reclusione con pena sospesa. Il legale aveva fatto ricorso in Cassazione che aveva annullato e rinviato tutto a Firenze, dato che Perugia non ha una seconda sezione di appello. Andrea Zampi, che quel giorno si uccise dopo aver ammazzato le due dipendenti negli uffici del Broletto, era malato di mente, ma purtroppo quel certificato rilasciato dal medico, gli aveva permesso di acquistare una pistola con cui poi mise in atto la strage.