Gualdo Tadino, sequestrata e violentata per giorni, 43enne nega ma resta in carcere

Resta in carcere dopo l’udienza di convalida, Stelian Gabor, l’uomo di origine rumena arrestato mercoledì sera dai carabinieri di Gualdo Tadino per violenza sessuale. La notizia dell’arresto è stata anticipatada La Nazione. L’uomo, difeso dall’avvocato Giacomo Manduca, è accusato di stupro, lesioni personali e sequestro di persona ai danni di una connazionale che aveva convinto a venire in Italia prospettandole un futuro insieme. A salvare la vittima, ancora ricoverata in ospedale dopo le botte e gli abusi subiti, è stata la figlia. Lei infatti mercoledì mattina ha chiesto aiuto ai carabinieri di Aprilia perché non riusciva più a mettersi in contatto con la mamma e sul suo profilo Facebook aveva visto foto della donna nuda, legata con ematomi addosso. La ragazza sapeva che la mamma era andata a casa di Gabor a Gualdo Tadino: lo aveva conosciuto mesi prima su Facebook e avevano iniziato una sorta di relazione a distanza. “I primi giorni - scrive il gip nell’ordinanza di custodia cautelare - si è dimostrato premuroso con lei, l’ha accompagnata in un’agenzia a chiedere lavoro, poi le ha preso documenti e telefono, l’ha presa a pugni e l’ha chiusa in casa. Due giorni dopo l’ha costretta ad andare a dormire con lui dopo averla picchiata. Il 16 giugno l’ha trascinata in camera e le ha legato i polsi, le ha tenuto la mano sulla bocca per non farla urlare, tanto che lei è svenuta”.