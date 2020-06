Perugia, 'Ndrangheta, udienza nell'aula bunker di Rebibbia

20 giugno 2020 a

Verrà celebrata il 3 luglio prossimo nell’aula bunker di Rebibbia l’udienza preliminare per gli imputati arrestati nell’operazione “Infectio” della DDa di Catanzaro e della polizia di Stato di Catanzaro e Perugia contro la ‘ndrangheta che, per le risultanze investigative, aveva degli agganci anche in Umbria. Secondo quanto disposto dal gip di Catanzaro, a causa dell’emergenza Covid 19,, "rlevato che per la necessità di evitare assembramenti, l’udienza preliminare, tenuto conto del numero degli imputati (95 in tutto, ndr), si terrà nell’aula bunker di Rebibbia”. Nel perugino la squadra mobile della questura di Perugia, diretta da Carmelo Alba e dal vice, Adriano Felici, aveva arrestato una decina di persone, con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione di stampo ‘ndranghetista.