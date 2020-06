Umbria, la Provincia investe oltre dieci milioni per la sicurezza delle scuole. Ecco quali sono gli interventi

A Perugia prevista anche la realizzazione di un nuovo edificio che andrà incontro alle esigenze dell'Alessi

La Provincia investe dieci milioni nelle scuole di Perugia. Oltre sei milioni sono destinati al miglioramento sismico della sede di via del Parione dell’IIS “Pieralli”, attualmente chiusa per il terremoto del 2016. L’intero edificio è posto sotto vincolo della Sovrintendenza; la progettazione è stata affidata ad uno studio esterno, viste anche le caratteristiche dei lavori e la valenza storico- artistica dell’edificio. I lavori sono finanziati con i fondi della ricostruzione ex sisma e permetteranno il miglioramento sismico delle strutture, per raggiungere un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.

Quattro milioni, invece, saranno diretti alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico a Elce-Rimbocchi che andrà incontro alle esigenze del Liceo scientifico Alessi. Attualmente è in corso la progettazione dell’intervento, svolta dagli uffici tecnici dell’edilizia scolastica della Provincia, e, da parte del Comune di Perugia, l’adozione della necessaria variante urbanistica.