Umbria, incendio danneggia trattore a Fossato di Vico. Colonna di fumo visibile da chilometri

19 giugno 2020 a

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana ha evitato conseguenze peggiori in un incendio che ha coinvolto un trattore a Fossato di Vico. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, mentre i danni riportati dal mezzo sono stati notevoli. L'alta colonna di fumo è stata notata anche a chilometri di distanza e per questo numerose telefonate sono partite alla volte dei vigili del fuoco. da parte dei cittadini che si trovavano a passare in zona. Alla fine, come detto, nessuna persona ha subito conseguenze. Indagini ancora in corso per risalire all'esatta causa dell'incendio.