Antonio ed Emma Marcegaglia si presentano alle istituzioni: "Interesse per tutto il sito produttivo di Ast"

I rappresentanti del gruppo industriale mantovano in Umbria per presentarsi alle istituzioni e formalizzare il proprio interesse per l'acciaieria

19 giugno 2020 a

Sono arrivati di buon'ora a Terni, nella sede municipale di Palazzo Spada, la mattina di venerdì 19 giugno 2020, Antonio ed Emma Marcegaglia, rappresentanti del proprio gruppo industriale interessati all'acquisto di Ast, dopo la messa in vendita da parte di Thyssen Krupp.

Prima di incontrare il sindaco di Terni, Leonardo Latini, i due industriali hanno rilasciato una breve dichiarazione nella quale hanno confermato che l'interesse per le acciaierie ternane, delle quali il gruppo mantovano è cliente da anni, non cosa di questi ultimi tempi ma parte da lontano, inserito in un ampio piano strategico di sviluppo dell'attività produttiva.

I Marcegaglia hanno anche ribadito di essere interessati al sito di viale Brin nel suo insieme, e non solo ad una qualche parte di esso.

In programma, nel corso della giornata, gli incontri sempre a Terni, in Confindustria, ed a Perugia, nel pomeriggio, con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.